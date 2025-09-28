Trump'tan Orta Doğu'da Ateşkes Umudu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz etmesinden günler sonra yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız" dedi.

Trump-Netanyahu görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Beyaz Saray yetkilileri, görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durum ile ateşkes ve esir takası anlaşması konusunun masaya yatırılacağını belirtti. - WASHINGTON