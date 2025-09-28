Haberler

Trump'tan Orta Doğu'da Ateşkes Umudu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeni bir planın varlığını duyurdu ve Orta Doğu'da tarihi bir fırsat oluştuğunu belirtti. Trump, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması geldi. Cuma günü Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz eden Trump, bugün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Trump-Netanyahu görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Beyaz Saray yetkilileri, görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durum ile ateşkes ve esir takası anlaşması konusunun masaya yatırılacağını belirtti. - WASHINGTON

