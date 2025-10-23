Haberler

Trump'tan Netanyahu'nun İşgal Planına Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planına karşı Arap ülkelerinden aldıkları desteği vurgulayarak, bu planın uygulanamayacağını belirtti ve Netanyahu'ya ABD desteğinin kaybedileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı işgal planına ilişkin, "Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder" dedi. - WASHINGTON

