Trump'tan Netanyahu'nun İşgal Planına Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı işgal planına ilişkin, "Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika