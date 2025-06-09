Trump'tan Los Angeles'a Sert Uyarı: 'Şehir İstila Altında'

Trump'tan Los Angeles'a Sert Uyarı: 'Şehir İstila Altında'
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ın yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildiğini belirtti. Federal ajanlara saldırılara karşı kararlılık vurgusu yapan Trump, ilgili bakanlıklara 'şehri kurtarma' talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın "yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildiğini" söyledi. Federal ajanlara yönelik saldırılara karşı kararlılık vurgusu yapan Trump, ilgili bakanlıklara "şehri kurtarma" talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles'taki duruma ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, "Bir zamanlar büyük bir Amerikan şehri olan Los Angeles, yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildi ve işgal edildi," dedi.

Trump, şehirde yaşanan şiddet olaylarının sınır dışı operasyonlarını hedef aldığını belirterek, "Şimdi şiddet yanlısı, isyancı kalabalıklar, sınır dışı etme operasyonlarımızı durdurmak için federal ajanlarımıza saldırıyor ve onları işgal ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu kanunsuzluk sadece kararlılığımızı güçlendiriyor"

Trump, kentteki protesto ve saldırıların federal hükümeti yıldırmayacağını vurgulayarak, "Ancak bu kanunsuz isyanlar sadece kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi. Göçmen karşıtı tutumunu sürdüren Trump, yasadışı göçle mücadelede geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Bakanlara talimat: "Tüm gerekli eylemleri yapın"

Başkan Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi'ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, "Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

"Los Angeles özgür bırakılacak"

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle tamamladı. Göç politikaları ve kamu güvenliği konusundaki kararlılığını yineleyen Trump, kamuoyunun desteğine teşekkür etti: "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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