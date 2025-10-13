Trump'tan Knesset'te Tarihi Açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'te yaptığı konuşmada Orta Doğu'nun geleceği hakkında umut verici değerlendirmelerde bulunarak, tarihi bir dönemden geçildiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'te yaptığı konuşmada, "Çok yardım aldık. Aklınıza gelmeyen bir çok kişiden yardım aldık. Nesiller boyunca bu an hatırlanacak. Her şeyin değişmeye başlandığı an olarak hatırlanacak. Orta Doğu'nun altın çağı olacak" dedi. - KUDÜS
