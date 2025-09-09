Haberler

Trump'tan Katar'a İsrail Saldırısı Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı yaklaşan İsrail saldırısı konusunda uyararak, özel elçi Steve Witkoff'un bu konuda bilgilendirdiğini ancak saldırıyı durdurmanın çok geç kaldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail saldırısı konusunda Katar'ın uyarılması talimatını verdiğini belirterek, "Özel Elçi Steve Witkoff'a derhal Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirmesini söyledim, o da bunu yaptı fakat ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalındı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
