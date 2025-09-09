Trump'tan Katar'a İsrail Saldırısı Uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail saldırısı konusunda Katar'ın uyarılması talimatını verdiğini belirterek, "Özel Elçi Steve Witkoff'a derhal Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirmesini söyledim, o da bunu yaptı fakat ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalındı" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika