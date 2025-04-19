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Trump'tan Kamu Çalışanlarına Yeni Düzenleme

Trump'tan Kamu Çalışanlarına Yeni Düzenleme
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ABD Başkanı Donald Trump, kamu çalışanlarını yeni bir kategoriye alarak düşük performans gösterenlerin işten çıkarılmasını kolaylaştıracak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yeni sistemle, kamu çalışanlarının etik ve performans standartlarına uyum göstermeleri bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, binlerce kamu çalışanını yeni bir kategori altında sınıflandırarak düşük performans gösteren personelin işten çıkarılmasını kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin 'Schedule Policy/Career' adlı yeni bir kategori altında 'isteğe bağlı çalışan' olarak sınıflandırılacağı sistemi açıkladı. Düzenlemeyle, kamuda görevli çalışanların 'en yüksek etik ve performans standartlarına' tabi olacağını belirten Trump, yönetimin politikaları ile çıkarlarını gözetmeyi reddeden, düşük performans gösteren ya da yolsuzluğa bulaşan personelin derhal işten çıkarılması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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