Haberler

Japonya basını: "Trump, Başbakan Takaichi'yi Gazze Barış Kurulu'na davet etti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Gazze Barış Kurulu'nda yer alması için davet gönderdi. Davetin, Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Gazze Barış Kurulu'nda yer alması için davet gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na davet edilen isimler netleşiyor. Japonya basınında yer alan haberlere göre; Trump, 17 Ocak'ta Gazze Barış Kurulu'nda yer alması için Başbakan Sanae Takaichi'ye davet gönderdi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Takaichi'nin daveti değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Barış Kurulu oluşturulmuştu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurarak, bu süreci denetlemek üzere Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulduğunu açıklamıştı. ABD basını, kurula daimi üyelik için 1 milyar dolarlık ödeme yapılması gerektiğini iddia etmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

Fener'in eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik