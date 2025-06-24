Trump'tan İsrail ve İran Arasında Barış Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve 'Barış' dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İsrail ve İran arasındaki barış sürecine dikkat çekerek, "Dünya ve Orta Doğu gerçek kazananlar! Her iki millet de geleceklerinde muazzam sevgi, barış ve refah görecek" dedi.

Trump, taraflara uyarıda da bulunarak, "Kazanacakları çok şey var ve yine de doğruluk ve gerçeklik yolundan saparlarsa kaybedecekleri çok şey var" dedi.

"İsrail ve İran'ın geleceği büyük vaatlerle dolu"

Trump açıklamasını, "İsrail ve İran'ın geleceği sınırsız ve büyük vaatlerle dolu. Tanrı ikinizi de korusun!" ifadeleriyle sonlandırdı. - WASHINGTON