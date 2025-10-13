Trump'tan İsrail'e Silah Desteği Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e silah yardımı yaptıklarını ve bu yardımların barış sürecine katkı sağladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, "En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi" dedi. - KUDÜS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika