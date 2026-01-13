Haberler

Trump: "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, yardım yolda"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki hükümet karşıtı protestoların sürmesi gerektiğini vurgulayarak İranlılara destek çağrısında bulundu. Protestolar sonucunda 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlılara protestolar devam etmeleri çağrısında bulunarak, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin. Yardım yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. İranlılara protestolar devam etmeleri çağrısında bulunan Trump, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" dedi.

Gösterilerde 2 bin kişi hayatını kaybetti

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkedeki gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. İranlı yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümlerinin arkasında "teröristlerin" olduğunu söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
