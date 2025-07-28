Trump'tan İran Uyarısı: Yenilgiye Uğratılmış Bir Ülke Olarak Olumsuz Sinyaller Göndermemeliler
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail-Hamas müzakerelerine müdahalesini eleştirerek, yok ettikleri nükleer programlarından bahsetti ve İran'a olumsuz sinyaller göndermemesi gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail-Hamas müzakerelerini karıştırdığını söyleyerek, "Neler yaptığımızı gördüler. Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. Yine yaparlarsa seve seve aynı şeyi yaparız. İran kötü sinyaller veriyor. Yenilgiye uğratılmış bir ülke olarak yapmamalılar, böylesine olumsuz sinyaller göndermemeliler" dedi. - EDİNBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika