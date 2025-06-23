Trump'tan İran Saldırısı Açıklaması: 'Hasar Çok Büyük'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, operasyonun güçlü ve kesin olduğunu vurgulayarak, 'İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa neden değiştirilmesin?' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların ardından Truth Social hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yapılan saldırıya ilişkin "Hasar çok büyük, operasyon güçlü ve kesindi" ifadelerine yer verdi.

Trump, İran'ın nükleer tesislerinde büyük çaplı hasar meydana geldiğini öne sürerek, operasyonun "güçlü ve kesin" bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Ordunun "üstün bir beceri" sergilediğini vurgulayan Trump, operasyona katılan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli şekilde döndüğünü bildirdi.

"Rejim değişikliği" mesajı: "İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa neden değiştirilmesin?"

Başkan Trump, paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer ifadeye de yer verdi. "Rejim değişikliği" kavramının siyasi olarak tartışmalı olabileceğini belirten Trump, "Ama İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa, neden değiştirilmesin?" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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