Trump: '(İran'daki protestolar) 'Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına gündem ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'daki hayat pahalılığı protestolarına değinen Trump, İran hükümetini tehdit ederek, "Durumları çok kötü. Size şunu söyleyebilirim ki, durumları hiç iyi değil. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunu yaparlarsa, çok ağır bir bedel ödeyeceklerini biliyorlar ve bu onlara çok net bir şekilde söylendi" dedi.

İran'daki protestoları çok yakından takip ettiklerini ifade eden Trump, İran halkına seslenerek, "Özgürlüğe büyük önem vermelisiniz. Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız. Ülkenize olanlar çok yazık. Ülkeniz harika bir ülkeydi. Yıllar önce, genç bir emlak geliştiricisiyken, arkadaşlarım İran'a gitmişler ve çok başarılı olmuşlardı" dedi. - WASHINGTON