Trump'tan İran Nükleer Tesislerine Saldırı Açıklaması

Trump'tan İran Nükleer Tesislerine Saldırı Açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki nükleer tesislere yapılan saldırılarla ilgili olarak uydu görüntülerine atıfta bulunarak büyük çapta hasar verildiğini duyurdu. İran ise hasarın az olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Uydu görüntülerinin gösterdiği üzere, İran'daki tüm nükleer tesislere büyük çapta hasar verildi" dedi.

İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerinde ABD saldırısı sonrası oluşan hasara ilişkin farklı açıklamalar geliyor. İran tarafı tesislerdeki hasarın az olduğunu açıklarken, ABD tarafı ise tam tersi büyük bir hasar verildiğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uydu görüntülerinin gösterdiği üzere, İran'daki tüm nükleer tesislere büyük çapta hasar verildi. 'Yok edilme' ifadesi tam anlamıyla yerinde! Gösterilen beyaz yapı, kayaya derinlemesine gömülmüş durumda; çatısı bile yer seviyesinin oldukça altında ve tamamen alevden korunmuş. En büyük hasar yer seviyesinin çok altında meydana geldi. Tam isabet" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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