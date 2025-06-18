Trump'tan İran-İsrail Çatışmasıyla İlgili Belirsiz Yanıt
ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail çatışmalarına dahil olma konusundaki belirsiz tutumunu ifade etti. Trump, İran'ın müzakere yapmak istediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran- İsrail çatışmalarına dahil olup olmayacağına dair soruya, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor" yanıtını verdi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika