ABD Başkanı Donald Trump: "Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Orta Doğu'daki komşularına özür dileyerek teslim olduğunu ve bu durumun ABD ve İsrail'in etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. İran'ın artık 'zorba' yerine 'kaybeden' olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump: "Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Ortadoğu'yu ele geçirip yönetmeyi hedefliyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. İran artık 'Orta Doğu'nun zorbası' değil, aksine 'Orta Doğu'nun kaybedenidir ve teslim olana veya daha büyük ihtimalle tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacaktır. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak. Şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve gruplar, İran'ın kötü davranışları nedeniyle tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya." - WASHINGTON

