Trump'tan İran Açıklaması: Nükleer Programına Son Verilmeli

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan geri dönerken İran'ın nükleer programına yönelik kararlı bir duruş sergiledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmaya çok yakın olduğunu belirterek, müzakere havasında olmadığını ifade etti ve ülkesine zarar vermesi durumunda sert karşılık verileceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına "gerçek bir son" vermek istediğini söyleyerek, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmalarının 5. gününde Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nden ayrılarak Washington'a döndü. Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, İran'ın nükleer programına "gerçek bir son" vermek istediğini söyledi. "Ateşkes aradığımı söylemedim" diyen Trump, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i İran'la görüşmeye gönderme ihtimali konusunda "gönderebilirim" diyen Trump, "Bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "çok yakın" olduğunu kaydeden Trump, "İran ile müzakere havasında olmadığını" sözlerine ekledi. Trump, İran'ı ABD askerlerine zarar vermemesi konusunda uyararak, "Halkımıza bir şey yaparlarsa çok sert bir şekilde üzerine gideceğiz" dedi.

"İsrail'in İran saldırıları sürecek"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Önümüzdeki 2 gün içinde öğreneceksiniz. Şimdiye kadar kimse yavaşlamadı" dedi.

İran'ın nükleer programının ABD'nin olası bir müdahalesinden "çok önce" ortadan kaldırılmasını umduğunu aktaran Trump, Tahran halkına yaptığı tahliye çağrısının insanların güvende olma arzusundan kaynaklandığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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