Trump: "(Hürmüz ablukası) İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğaz'ında ABD tarafından uygulanan ablukaya değinerek, "İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, nükleer silah konusundaki kırmızı çizgilerini yineledi ve bölgede uygulanan askeri baskının devam edeceğini vurguladı. Trump, "İran bizi arıyor. Bu sabah doğru kişiler tarafından arandık ve bir anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah konusundaki tavırlarının net olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Eğer kabul etmezlerse anlaşma olmaz" dedi.

İran ile anlaşmaya ateşkes bitimine kadar varılamazsa ne olacağı sorusu üzerine Trump, "Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum ama onlar için hoş olmayacak" dedi.

"Dünyayı şantajla sindiriyorlar"

İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, Tahran'ın küresel düzeyde tehdit oluşturduğunu savunarak, "Bir ülkenin dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindirmesine izin veremeyiz. Onlar da tam olarak bunu yapıyor. Dünyayı gerçekten şantajla sindiriyorlar ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir iş yapamıyorlar"

"Çatışma sürecinde zaman çizelgesi değişti mi?" sorusuna Trump, "Hayır, şu anda devam ediyor. Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok" cevabını verdi.

"Herkes bu çatışmanın bitmesini istiyor"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile temaslara ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacağını biliyorum. O da bunun sona ermesini istiyor. Aslında herkes bunun bitmesini istiyor. Ben de istiyorum. Ama 47 yıldır sadece yıkımdan başka bir şey yapmamış bir gruba nükleer silah veremeyiz" dedi.

Küba'yı tehdit etti

Trump, İran meselesinin ardından dış politikada farklı başlıkların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Küba'ya değinen Trump, "Küba başka bir hikaye. Uzun zamandır çok kötü yönetilen, baskıcı bir ülke. Kötü bir sistemi var. Küba'da korkunç şeyler yaşandı. İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı