Trump'tan İran Açıklamaları: Rejim Değişikliği Kaos Getirir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği sorusuna, "Rejim değişiklikleri genelde kaos getirir, biz kaos istemiyoruz" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gittiği sırada başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, İsrail'in bu sabah İran'a planladığı hava saldırısını durdurduğunu ve ateşkesin halen yürürlükte olduğunu belirtti. Trump, "İsrail bu sabah uçaklarını geri çevirdi, saldırı yapmadı. Bu büyük bir şey. Bundan memnunuz. Ateşkes devrede diyebilirim. Bunu uzun süre koruyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Trump, "Kendisine dedim ki; 'artık yeter, uçaklarını geri çevir' ve o da yaptı" dedi.

Sosyal medya paylaşımının ardından tarafların gerginliği tırmandırmaktan kaçındığını kaydeden Trump, "İsrail de İran da bu işten yoruldu. Artık kimse bunu tekrar yapmak istemiyor. Paylaşımım sayesinde kimse ölmedi" şeklinde konuştu. İhlaller nedeniyle iki ülkeye yaptırım düşünmediğini belirten Trump, diplomasinin üstün geldiğini savundu.

"Artık bir ticaret ülkesi olmalılar"

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Şu anda İranlıların aklındaki son şey nükleer silah. Uranyum zenginleştirme yapmayacaklarını biliyoruz. Artık bir ticaret ülkesi olmalılar. Zaten çok fazla petrol rezervlerine sahipler" dedi.

"Rejim değişiklikleri genelde kaos getirir, biz kaos istemiyoruz"

İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği sorulan Trump, "Hayır, istemiyoruz. Her şeyin hızlıca sakinleşmesini istiyoruz. Rejim değişiklikleri genelde kaos getirir, biz kaos istemiyoruz. İranlılar iyi iş adamlarıdır. Ülkelerini yeniden inşa etmeliler" dedi. Uzun zamandır İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylediğini yineleyen Trump, "Bunun dışında İran'ın iyi olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"B-2 pilotlarımız nükleer tesisleri yok etti"

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıya ilişkin Trump, "B-2 pilotlarımız nükleer tesisleri yok etti. Ancak CNN gibi sahte haber yapan kanallar, operasyonun başarısını sorguluyor. 'Tesisi yeterince yok edememiş olabiliriz' diyorlar. Bunlar bana saygısızlık" diye konuştu.

"ABD'ye İran bağlantılı hücreler sızmış olabilir"

Trump, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde ABD'ye İran bağlantılı hücrelerin sızmış olabileceğini öne sürerek, "Bu durumun üstesinden geleceğiz. Bizi korkutamazlar" dedi.

"Dün petrol fiyatları neredeyse 10 dolar düştü"

Enerji piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Dün petrol fiyatları neredeyse 10 dolar düştü. Bu düşüşü destekleyen bir paylaşım yaptım. Daha az çatışma olacak. Enerji Bakanlığımız iyi iş çıkarıyor. Daha fazla kazı yaparak petrol fiyatlarını düşük tutacağız" dedi.

Trump, konuşmasının sonunda NATO Zirvesi için yola çıktığını belirterek, "Şimdi NATO toplantısına gidiyorum. Orada başka tür sorunlarla uğraşacağız" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON