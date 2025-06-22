Trump'tan İran'a Sert Uyarı: Misillemelere Cevap Verilecektir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın muhtemel misilleme girişimlerine karşı sert bir uyarıda bulundu. Truth Social hesabından bir mesaj yayımlayan Trump, Tahran yönetimine açık bir gözdağı vererek, "İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gerçekleştireceği her türlü misilleme, bu gece tanık olunandan çok daha büyük bir kuvvetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, ABD Hava Kuvvetleri'nin İran'daki üç önemli nükleer tesise düzenlediği saldırıların ardından geldi. Beyaz Saray'dan yapılan ulusa sesleniş konuşmasında Trump, bu operasyonu "askeri bir zafer" olarak nitelendirmiş, İran'ın barış yapmaması halinde yeni hedeflerin de vurulabileceğini belirtmişti.

Trump'ın son mesajı, İran'ın muhtemel karşılık planlarını değerlendiren analistler ve dünya liderlerinin çağrıları arasında yayımlandı. - WASHINGTON