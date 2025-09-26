Trump'tan İlaç Şirketlerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de fabrika inşa etmeyen ilaç şirketlerinin markalı veya patentli ürünlerine 1 Ekim itibariyle yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez ilaç şirketlerine yönelik yeni gümrük vergisi kararı geldi. Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ABD'de fabrika inşa etmeyen ilaç şirketlerinin ürünlerine gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "1 Ekim 2025'ten itibaren, Amerika'da ilaç üretim tesisi 'inşa etmeyen' firmaların markalı veya patentli ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız" açıklamasında bulundu."İnşa etmek" ifadesinin fabrikanın "temelinin atılması" ya da "inşaat halinde olması" şeklinde tanımlanacağını vurgulayan Trump, "Dolayısıyla, sadece inşaata başlasalar dahi, o firmaların ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak" ifadelerini kullandı.

Mutfak ve banyo dolapları ile mobilyalara da gümrük vergisi getirilecek

Trump ayrıca, 1 Ekim 2025'ten itibaren tüm ithal mutfak dolapları, banyo dolapları ve bunlarla ilgili ürünlere yüzde 50, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini ifade etti. Kararın ABD'ye yabancı ürün girişini azaltmayı ve yerli üreticileri korumayı amaçladığını vurgulayan Trump, "Ulusal güvenlik ve diğer sebeplerden dolayı üretimimizi korumak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "ağır kamyon" ithalatına gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu

Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren ABD dışında üretilen tüm "ağır (büyük) kamyonlara" yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu sayede "Peterbilt", "Kenworth", "Freightliner", "Mack Trucks" gibi yerli ağır kamyon üreticilerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Kamyoncularımızın finansal açıdan sağlıklı ve güçlü olmalarına birçok nedenden dolayı ihtiyacımız var. Her şeyden önce ulusal güvenlik nedeniyle" demişti. - WASHINGTON