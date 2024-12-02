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Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı: Rehineler Serbest Bırakılmazsa Ciddi Sonuçlar Olacak

Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı: Rehineler Serbest Bırakılmazsa Ciddi Sonuçlar Olacak
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Hamas'ı tehdit etti ve 2025'te göreve başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda ciddi sonuçlar olacağını belirtti. Gazze Şeridi'nde rehineler ve yaşanan kayıplar hakkında da bilgi verdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit ederek, "ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bunun Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında Hamas'ı tehdit ederek, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.Trump, "Herkes, Orta Doğu'da çok şiddetli, insanlık dışı ve tüm dünyanın iradesine aykırı şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ama hepsi laftan ibaret ve icraat yok. Şu hakikati ifade etmeme izin verin, eğer ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bunun Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak. Sorumlular, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve efsanevi tarihi boyunca darbe indirdiği herkesten çok daha şiddetli bir şekilde vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın" dedi.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 33 esirin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamıyla çekilmesini ve savaşın sona ermesini talep ediyor.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 44 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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