Trump'tan Hamas'a Rehinelerle İlgili Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a rehinelerin cenazelerinin hızlıca teslim edilmesi çağrısında bulundu. Aksi halde barış sürecine dahil olan diğer ülkelerin harekete geçebileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas, aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızlıca teslim etmeli. Aksi halde barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes sürecine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanmasını hedefleyen barış planı kapsamında taraflar arasındaki rehinelerin takasına ilişkin, "Hamas, aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızlıca teslim etmeye başlamalı, aksi halde bu büyük barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bazı cenazelere ulaşmak zor, ancak bazılarını şu anda teslim edebilirler ve nedense bunu yapmıyorlar. Belki silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir. Ancak ben, 'Her iki taraf da adil biçimde muamele görecek' dediğimde, bu yalnızca yükümlülüklerine uymaları halinde geçerlidir. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz. Bu durumu çok yakından izliyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
