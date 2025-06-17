Trump'tan Hamaney Açıklaması: 'Onu Ortadan Kaldırmayacağız'

Trump'tan Hamaney Açıklaması: 'Onu Ortadan Kaldırmayacağız'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, onu öldürmeyeceklerini fakat sabırlarının tükendiğini ifade etti. Trump, İran hava sahasında ABD'nin kontrolü olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirterek, "Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hava sahasında tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın iyi gökyüzü takip cihazları ve diğer savunma teçhizatları vardı, hem de bol miktarda, ancak bunlar ABD yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş 'şeylerle' kıyaslanamaz. Kimse bu işi ABD'den daha iyi yapamaz" ifadelerini kullandı.

"Sözde 'Yüce Lider'in tam olarak nerede saklandığını biliyoruz"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini belirten Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz), en azından şimdilik. Ancak sivillere ya da ABD askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor" dedi.

Trump, ayrıca söz konusu paylaşımın ardından "Koşulsuz teslimiyet" ifadelerini kullandığı bir paylaşım ile İran'a gönderme yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

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