Trump'tan Gazze Planı Açıklaması: İkinci Aşama Müzakereleri Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında Gazze Planı'nın ikinci aşama müzakerelerinin başladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfetah es-Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" öncesi açıklamalarda bulundu. Trump, Mısır'a ve gösterdiği liderliğe büyük saygı beslediklerini ifade ederek, es-Sisi'ye "Çok önemli bir rol üstlendiniz. Bunu çok takdir ediyoruz, teşekkürler" dedi.

"İran'a yaptırımları kaldırmak isterim"

İsrail meclisinde İran ile barış yapmak istediklerine ilişkin açıklamasına dair bir soru üzerine Trump, "Bence İran uyum sağlayacak. Çok yıprandılar, çok zarar gördüler ve artık biraz desteğe ihtiyaçları var. Bildiğiniz üzere aleyhlerinde çok büyük ve ağır yaptırımlar var. Görüşmeye hazır olduklarında bu yaptırımları kaldırmak isterim. Bu yaptırımlara uzun süre dayanamazlar. Bunlar gerçekten çok sert. Bir noktada, 'Bu yaptırımların kalkmasını istiyoruz' diyecekler ve o zaman biz de bu işi çözeceğiz. Bence İran iyi olacak" dedi.

Trump, "İran'ın nükleer tesislerine o darbeyi indirmeseydik, bugünkü olağanüstü, ömürlük anlaşmayı gerçekleştiremezdik. Bugün olanların bir benzerini kimse daha önce görmedi. Her ülkeden birbirini seven de, sevmeyen de herkes bir araya geldi. Bütün ülkeler birleşti. İran da bir açıklama yayımladı ve bu anlaşmayı tüm kalpleriyle desteklediklerini söylediler. Bence bu bile önemli bir gelişme. Ama onların bir anlaşma yapmak istediklerine inanıyorum. Benim hayatım boyunca yaptığım şeydir bu, anlaşmalar yaparım. ve onlar da bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

"İkinci aşamaya geçildi"

Gazze'ye ilişkin planın ikinci aşamasına ne zaman geçileceği yönündeki soruya Trump, bu aşamanın zaten başladığı cevabını verdi. Trump, "Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine girmiş durumda. Yakında her şey temizlenmeye başlanacak. Gazze'ye bakın, orada yapılması gereken çok temizlik var. Bu yüzden konuşmamda 'enkaz' ifadesini özellikle kullandım" dedi.

Trump, "İşe koyulacağız ve büyük bir çalışma yapılacak. Bölge çok güçlü, dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının liderleri diğer odada. Liderler, emirler, krallar herkes orada. Çok ilginç bir grup, sanırım yaklaşık 35 ülke var. Davet ettiğimiz 35 ülkenin hepsi geldi. Bu da büyük bir saygının göstergesi. Bence hem Orta Doğu'da hem de genel olarak muazzam ilerlemeler göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'nin idaresinde rol alacak "Barış Kurulu" dahilinde es-Sisi'ye yer verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Kendisini kurulda görmek isterim. Tabii eğer bu uygunsa?" cevabını verdi. Mısır lideri es-Sisi'nin olumlu ifadelerinin ardından Trump, birçok liderin "Barış Kurulu" içerisinde yer almak istediğini söyledi.

"Trump, savaşı sona erdirebilecek tek lider"

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, "Sayın Başkan'ın bu sonucu ortaya koyabilecek ve bu savaşı sonra erdirebilecek yegane lider olduğuna kesin surette inanıyorum. Şimdi yapmamız gereken, ateşkesi sağlamlaştırmak, devamını temin etmek, kalan tüm cenazelerin ailelere ulaştırılmasını sağlamak, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım göndermek ve bu planın başarılı olması için atılması gereken diğer adımları yakından takip etmek üzere sıkı iş birliği içinde çalışmaktır" ifadelerini kullandı. - ŞARM EŞ ŞEYH