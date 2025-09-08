Trump'tan Gazze ile İlgili Umut Veren Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Sanırım Gazze konusunda çok yakında bir anlaşma yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Wahington D.C'de gazetecilere açıklamalar yaptı. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ihtimaline ilişkin konuşan Trump, "Çok iyi bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Sanırım Gazze konusunda çok yakında bir anlaşma yapacağız. Yakında haberleri duyacaksınız. Bu işi bitirip esirleri geri almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkese varılamamasını "lanet bir sorun" olarak nitelendiren Trump, "Orta Doğu için, İsrail için, herkes için çözmek istediğimiz bir sorun. Bu, halledeceğimiz bir sorun" dedi.

Esirlerin sayısına ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, "20'den biraz daha az olabilir çünkü ölüyorlar, genç insanlar olmalarına rağmen genellikle ölüyorlar. Diyelim ki elimizde 20 kişi var ve 38 ceset var. Hepsini geri alacağız" diye konuştu. - WASHINGTON