Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: Barış Fırsatı Yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sağlanması için çaba göstereceklerini belirtti. Orta Doğu'da barışın mümkün olduğuna inanıyor ve bölgedeki ülkelerin süreci desteklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sağlanması halinde tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalması için çaba göstereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede gazetecilerin Orta Doğu gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Gazze'deki ateşkes sürecine yönelik müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, Mısır'a bir heyet gönderildiğini ve yeni bir ekibin de bölgeye gitmek üzere olduğunu bildirdi. Trump, "Gazze konusunda çok ciddi müzakereler yürütüyoruz. Orta Doğu'da barışın mümkün olduğuna inanıyorum" diyerek, bölgedeki ülkelerin ve uluslararası toplumun bu süreci desteklediğini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Arap ülkelerine, esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırılarına yeniden başlamayacağına dair ne tür garantiler veriyorsunuz?" sorusuna Trump, "Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, herkesin buna uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız" yanıtını verdi. Trump, olası bir ateşkesin sadece Gazze'de değil, tüm Orta Doğu'da istikrarı güçlendireceğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla bu planı desteklemeyen ülke yok. Gerçek anlamda bir barış fırsatı doğdu" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların uzun yıllardır sürdüğüne dikkati çeken Trump, "Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu savaşın ardından Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşmaya her zamankinden daha yakınız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
