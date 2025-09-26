Haberler

Trump'tan Gazze'de Anlaşma Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili bir anlaşmanın sağlandığını ve bunun rehineleri geri getireceğini ifade etti. Ancak, anlaşmanın detayları hakkında bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşma sağladık. Bence bu, rehineleri geri getirecek ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen golf turnuvası Ryder Kupası'na gitmeden önce başkent Washingotn'daki Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump açıklamasında, "Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşma sağladık. Bence bu, rehineleri geri getirecek ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı söz konusu anlaşmaya ilişkin henüz başka bir detay vermedi.

Trump, son zamanlarda Gazze'de anlaşmaya varılacağına ilişkin birçok benzer açıklamada bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
