Trump'tan Çin'e Yüzde 100 Gümrük Vergisi Duyurusu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, Çin'in "dünyaya karşı agresif ve düşmanca bir ticaret politikası izlediğini" belirterek, bu kararın "Amerikan çıkarlarını korumak amacıyla alındığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Çin'e yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, açıklamasında, "Çin'in ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediği ve dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren ürettikleri hemen hemen her ürüne ve hatta kendileri tarafından üretilmeyen bazı ürünlere bile büyük ölçekli ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdiği öğrenildi. Bu, istisnasız tüm ülkeleri etkiliyor ve açıkça yıllar önce onlar tarafından tasarlanmış bir plan. Bu, uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir durumdur ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utançtır." dedi. Trump, Çin'in bu adımının yalnızca ABD'yi değil, küresel ekonomiyi de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Trump, Çin'in bu olağanüstü agresif politikalarına karşı ABD'nin güçlü bir karşılık vereceğini belirterek, "Çin'in bu eşi görülmemiş tutumu nedeniyle, benzer şekilde tehdit edilen diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e şu anda ödediği gümrük vergilerinin üzerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaktır." dedi.

"Kritik yazılımlar üzerinde ihracat kontrolü uygulayacağız"

Trump açıklamasında ayrıca, ABD'nin stratejik teknolojilerde bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni kontrol mekanizmaları getireceğini belirtterek, "Ayrıca 1 Kasım'da, tüm kritik yazılımlar üzerinde İhracat Kontrolü uygulayacağız. Çin'in böyle bir adım atacağına inanmak imkansızdı, ancak attılar ve gerisi tarih oldu." ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON