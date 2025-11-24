Haberler

Trump'tan Cenevre'deki Barış Görüşmeleri Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış görüşmeleriyle ilgili umut verici gelişmelerin olabileceğini söyledi. Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Trump, iyi şeylerin olabileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın, ama iyi bir şeyler oluyor olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın, ama iyi bir şeyler oluyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Heyetler dün bir araya gelmişti

Ukrayna, Avrupa ve ABD heyetleri, Washington'un Ukrayna'da barış için sunduğu 28 maddelik planı görüşmek üzere dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelere ilişkin, "Bugün buraya tek bir amaçla geldik. 28 madde veya 26 maddelik versiyonu olan liste içindeki bazı açık meseleler üzerinde çalışmak. Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Elbette, herhangi bir nihai anlaşmada olduğu gibi bunların devlet başkanları tarafından onaylanması gerekiyor. Henüz üzerinde çalışmamız gereken birkaç konu daha var. Ancak bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ise, Cenevre görüşmelerin ardından savaşın sona ermesine yönelik yeni bir çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.