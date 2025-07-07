Trump'tan BRICS Ülkelerine Gümrük Vergisi Uyarısı

Trump'tan BRICS Ülkelerine Gümrük Vergisi Uyarısı
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ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin ABD karşıtı politikalarını hedef alarak gümrük vergilerini yüzde 10 artıracağını duyurdu. BRICS üyeleri ise bu durumun küresel ticaret için tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkeleri hedef aldığı açıklamasında, "Kendilerini BRICS'in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 değerinde arttırılacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Brezilya'nın ev sahipliğiyle Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucusu olduğu BRICS'in 17'nci Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Kendilerini BRICS'in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergilerinde yüzde 10 arttırılacak. Bu politikada hiçbir bir istisna olmayacak" ifadelerini kullandı.

BRICS grubu üyeleri tarafından dün yapılan ortak bir bildiride ise ABD Başkanının gümrük vergilerinin küresel ticaret için bir tehdit teşkil ettiğini belirtmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise geçtiğimiz cumartesi günü iş dünyasından isimlerle yaptığı görüşmede, BRICS üyesi ülkelerin artık dünya nüfusunun yarısından fazlasını ve üretimin yüzde 40'ı kadarını temsil ettiğini aktarırken, artan himayeciliğe karşı da uyarılar yapmıştı. Brezilya Devlet Başkanı ayrıca ABD'nin Orta Doğu'da hararetlendirdiği savaş durumlarını vurguladığı açıklamalarında, "Eğer uluslararası yönetimler artık 21'inci yüzyılın çok kutuplu gerçeklerini yansıtmakta yetersiz kalıyorsa bu yenilikleri yakalama sorumluluğu artık BRICS'e düşmektedir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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