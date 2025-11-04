Trump'tan Belediye Seçimleri Açıklaması: Federal Fonları Kısacak

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları kısacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları 'kısacağını' belirtti. Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullandı.