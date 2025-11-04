Haberler

Trump'tan Belediye Seçimleri Açıklaması: Federal Fonları Kısacak

Trump'tan Belediye Seçimleri Açıklaması: Federal Fonları Kısacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması durumunda federal fonları kısacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları kısacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları 'kısacağını' belirtti. Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
CHP'nin şaibeli kurultay davası ertelendi

CHP'nin şaibeli kurultay davası ertelendi
Vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor sandı

Vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor sandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.