Trump'tan Avrupa'daki Göç Sorunu ve Orban'a Destek

ABD Başkanı Trump, Avrupa'daki yasadışı göçlere ilişkin, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde değiller ama aslında içten içe onun göç konusunda haklı olduğuna katılıyorlar. Bunu durdurmazsanız, Avrupa diye bir yer kalmayacak. Yaptıkları şey çok tehlikeli" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika