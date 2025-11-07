Trump'tan Avrupa'daki Göç Sorunu ve Orban'a Destek
ABD Başkanı Trump, Avrupa'daki yasadışı göçlere dair Avrupalı liderlerin pozisyonunu eleştirerek, Viktor Orban'ın göç politikalarının haklı olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump, Avrupa'daki yasadışı göçlere ilişkin, "Avrupalı liderler Orban ile aynı fikirde değiller ama aslında içten içe onun göç konusunda haklı olduğuna katılıyorlar. Bunu durdurmazsanız, Avrupa diye bir yer kalmayacak. Yaptıkları şey çok tehlikeli" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika