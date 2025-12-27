Haberler

Trump: 'Somaliland'ın ne olduğunu bilen var mı?'
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararına destek vermeyeceklerini belirtti. Trump, Somaliland'ın ne olduğunu sorgularken, İsrail ile öngörülen görüşmelerde öncelikli konuların Gazze'deki ateşkes olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararına uymayacağını belirterek, "Somaliland'ın ne olduğunu bilen var mı?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İsrail yönetiminin Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ı "ülke" olarak tanıma kararını değerlendirdi. Trump, Somaliland'ı tanıyıp tanımayacağı sorusuna, "Hayır. Bunu inceleyeceğiz. Ben birçok şeyi inceliyorum ve her zaman harika kararlar alıyorum ve bunlar doğru çıkıyor. Somaliland'ın gerçekten ne olduğunu bilen var mı?" cevabını verdi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Aralık Pazartesi günü yapacağı görüşmede öncelikli konuların Gazze'deki ateşkes ve Birleşmiş Milletler onaylı çerçeve kapsamında devam eden yeniden yapılanma çalışmaları olacağını ifade etti.

Ne olmuştu

İsrail, cuma günü Somaliland'ın Somali'den ayrılmasını resmen tanıyan ilk ülke olmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland'ın sözde lideri Abdurrahman Muhammed Abdullah'a, "Başkan Trump'a İbrahim Anlaşmalarına katılma isteğinizi ve arzunuzu ileteceğim" demişti.

Aden Körfezi'nde stratejik bir konuma sahip olan ve kendi para birimi, pasaportu ve ordusu bulunan Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak herhangi bir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

"İsrail'in Kızıldeniz bölgesinde müttefiklere ihtiyacı var"

İsrail medyası, Tel Aviv'in Somaliland'ı tanımasının arkasında bölgesel güvenlik çıkarlarının olabileceğini belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, "İsrail'in Kızıldeniz bölgesinde birçok stratejik nedenden dolayı müttefiklere ihtiyacı var. Bunlar arasında Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail ile çatışan İran destekli Yemenli Husilere karşı gelecek dönemdeki bir harekat ihtimali de bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı. - WASHINGTON

