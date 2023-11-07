Trump, sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı

Hakkında açılan sivil dolandırıcılık davasını "rezalet" olarak niteleyen ABD eski Başkanı Donald Trump, net servetinin davanın temelini oluşturan mali tablolarda göründüğünden "çok daha fazla" olduğunu savundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump, Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı. Duruşmanın öğleden sonraki kısmında iddia makamı Trump'a kendisi ve Deutsche Bank arasında 2012 yılında yapılan bir vadeli kredi anlaşması ile ilgili sorular sordu. O dönemki anlaşmanın "asgari net servetinin 2,5 milyar dolar olmasını" şart koştuğunu ve bunun farkında olduğunu söyleyen Trump o sırada yaklaşık 300-400 milyon dolar nakit paraya sahip olduğunu belirterek "Evet, çok param vardı. Onların umursadığı tek şey buydu" ifadelerini kullandı. Net servetinin davanın temelini oluşturan mali tablolarda göründüğünden "çok daha fazla" olduğunu savunan Trump, "Yani ortada bir dava yok!" şeklinde konuştu.

Davayı "rezalet" olarak niteledi

Duruşma sırasında dava konusundaki şikayetlerini yineleyen Trump, hakkındaki davayı "rezalet" olarak niteledi. "New York sokaklarında cinayetler işlenirken, buradaki başsavcı küçük şeyleri takip ediyor" diyen Trump, iddia makamının "aynı soruları tekrar tekrar sormaya devam ettiğini" söyledi. İfadesinin son bölümünde Trump, kendi şirketindeki sorumluluğu nedeniyle vergi kaçakçılığından hapis cezasına çarptırılan eski mali işler sorumlusu Allen Weisselberg hakkında soruları yanıtladı. Kendisi çalıştığı için Weisselberg'in başına bunların geldiğini iddia eden Trump, "Bu durum hakkında kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.

"Amerika için üzücü bir gün"

Yaklaşık 4 saat süren ifadesinin ardından mahkemeden ayrılan Trump, çıkışta yaptığı açıklamada duruşmanın kendisi için "çok iyi geçtiğini", ancak "Amerika için çok üzücü bir gün olduğunu" ifade etti. Davanın bir "aldatmaca" olması nedeniyle mahkemeye geldiğini belirten Trump, verdiği ifadenin "çok kesin" olduğunu vurguladı. Davaya konu olan Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi hakkında konuşan Trump, mülkün değerinin mahkemede dile getirilen 18 milyon dolardan "50-100 kat" daha fazla olduğunu dile getirdi.

Başsavcı James: "Trump lafı dolandırdı"

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Başsavcı Letitia James ise, Trump'ın "lafı dolandırdığını" ve "hakaretler yağdırdığını" söyledi. "Zorbalığa ve tacize boyun eğmeyeceğim. Bu dava devam edecek" diyen James, "Rakamlar yalan söylemez" dedi. Çarşamba günü Ivanka Trump'ın ifadesini dinlemeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten James, ardından ekibinin davayı sonuçlandırmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Gergin anlar yaşanmıştı

Trump, bugün gerçekleştirilen duruşma öncesinde yaptığı açıklamada davayı "seçime müdahale" olarak nitelendirerek, davanın taraflarını "siyasi ajan" olmakla suçlanmıştı. New York Başsavcısı Letitia James ise, Trump'ın kürsüye çıkmadan önce onunla alay edeceğini ve ırkçılık yapacağını belirterek, "Fakat günün sonunda önemli olan tek şey gerçekler ve rakamlardır. Rakamlar yalan söylemez dostlarım" ifadelerini kullanmıştı. Duruşmanın sabahki bölümünde şirketinin mali tabloları ile ilgili soruları yanıtladığı sırada Trump'ın sözünü kesen Yargıç Arthur Engoron, "Lütfen duruşma ile ilgili sorulara cevap verin, siyasi konuşma yapmayın" şeklinde uyarıda bulunmuştu. Trump'ın uyarıya rağmen aynı şekilde konuşmasına devam etmesi üzerine Yargıç Engoron, Trump'ın avukatlarına, "Lütfen müvekkilinizi kontrol edin. Bu siyasi bir miting değil. Burası bir mahkeme salonu. Sorular cevapsız kalmasının yanı sıra tekrarlanıyorlar. Kaybedecek zamanımız yok. Bu tanıkla bir günümüz var" demişti.

250 milyon dolar ceza ile karşı karşıya kalabilir

Trump ve ailesi sahip oldukları mülkleri değerinden 2 milyar dolar fazla göstererek resmi evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla açılan dava kapsamındaki suçlamaları reddediyor. Trump ailesinin davayı kaybetmesi durumunda en az 250 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan'da bulunan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile Trump ailesine ait golf sahalarının işletmelerinin akıbetinin de davanın sonucuna göre belli olması bekleniyor. - NEW YORK