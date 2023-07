Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili suçlamaları beklediğini söyledi

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimi sonuçlarının ardındaki tutumuyla ilgili kendisine "her an" suçlama yöneltebileceğini belirtti.

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "Dengesiz Jack Smith ve onun oldukça siyasi güdümlü haydutlar çetesinin, barışçıl ve vatansever bir şekilde yaptığım konuşmamla ilgili her an bana suçlama yöneltebileceklerini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

"(ABD Başkanı Joe) Biden kampının" rüşvet ve usulsüz ödemelerle ilgili haberleri örtbas etmek için böyle bir girişimde bulunduklarını belirten Trump, bunu "seçimlere müdahale" ve "savcıların yetkilerini kötüye kullanması" şeklinde niteledi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

Komitede, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edilmişti. Komitenin tavsiyesi sembolik addedilirken Adalet Bakanlığı konuyla ilgili kendi soruşturmasını yürütüyor.

Trump hakkındaki soruşturmalar

Donald Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişiminde bulunduğu iddiasıyla "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2'inci kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump'a, 27 Temmuz'da, yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin silmesi talimatını verdiği iddiası dahil ilave suçlamalar yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.