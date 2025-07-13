Trump, Rosie O'Donnell'ın Vatandaşlığını Alma Konusunu Tartışıyor

Trump, Rosie O'Donnell'ın Vatandaşlığını Alma Konusunu Tartışıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Rosie O'Donnell'ı 'insanlık için bir tehdit' olarak nitelendirerek, vatandaşlığını elinden alma düşüncesini gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Amerikalı eski talk showcu Rosie O'Donnell'ı ABD vatandaşlığından çıkarmayı düşündüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine tepki olarak İrlanda'ya taşınan komedyen Rosie O'Donnell'ı 'insanlık için bir tehdit' olarak nitelendirdi. Trump, O'Donnell için "Büyük ülkemizin çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşlığını elinden almayı ciddi olarak düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Trump, eğer İrlanda isterse O'Donnell'ın orada kalmaya devam edebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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