Trump, Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek

Trump, Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerde ateşkesi ve ticareti ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuşacağım. Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşeceğini açıkladı. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.

"Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

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