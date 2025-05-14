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Trump, Putin'in Türkiye Görüşmesine Katılacağını Bilmiyor

Trump, Putin'in Türkiye Görüşmesine Katılacağını Bilmiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a giderken yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yapılacak görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini ifade etti. Trump, Putin'in kendisini orada görmek istediğini ancak kendisi gitmezse Putin'in de katılımının muhtemel olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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