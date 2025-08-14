Trump, Putin ile Görüşmesinde Yaptırım Uygulayabileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklayarak, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika