Trump, Putin ile Görüşmesinde Yaptırım Uygulayabileceğini Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu belirtti ve bu durumda Rusya'ya yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika