Trump: "Putin ile görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Putin ile görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında başkent Washington DC'de "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildiğini açıkladı. Washington DC'nin "çeteler, uyuşturucu bağımlıları ve evsizler" tarafından ele geçirildiğini iddia eden Trump, "Bugün Washington DC'de kurtuluş günü. Başkentimizi geri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Columbia Bölgesi Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye sokarak yerel polisi federal kontrolü altına alan Trump, başkente Ulusal Muhafızlar konuşlandırılacağını açıkladı. Los Angeles, New York ve Chicago gibi şehirlerin de bu adımı izlemesini umduğunu belirten Trump, "Kendi kendilerini temizlemek için adımlar atmalılar" ifadesini kullanarak, gerektiğinde diğer şehirlerde de benzer federal müdahaleler yapılabileceğini söyledi.

"Her iki lideri de masaya oturtacağım"

Trump, toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da yapacağı görüşmeye de değindi. Trump, söz konusu görüşmenin amacının barış anlaşmasının parametrelerini ele almak olduğunu belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmeden önce barış anlaşmasının parametrelerinin ne olacağını görüşmek üzere Putin ile bir araya geleceğim" dedi.

"Putin ile görüşmede bir anlaşma yapacak mısınız?" sorusuna Trump, "Anlaşma yapmayacağım. Anlaşma yapmak bana düşmez. Bir sonraki görüşmeye Putin ve Zelenskiy'nin de katılmasını istiyorum. Sonuç olarak ikisini bir odaya koyacağım. Ben orada olacağım ya da olmayacağım ve bence sorun çözülecek. Her iki lideri de masaya oturtacağım" cevabını verdi.

"İlk iki dakika içinde bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını kesin olarak öğreneceğim"

Savaşın sona erdirilmesi için en uygun ortamın iki liderin yüz yüze gelmesi olduğunu vurgulayan Trump, "Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağız ve görüşmenin sonunda muhtemelen ilk iki dakika içinde bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını kesin olarak öğreneceğim. Çünkü ben bunu yapıyorum. Anlaşmalar yapmak benim işim" dedi.

Putin'in Alaska'daki toplantı için ABD'ye gelmesini "saygılı bir davranış" olarak nitelendiren Trump, görüşmede Putin'e "Bu savaşın sona erme zamanı geldi" mesajını ileteceğini söyledi. Muhtemel bir barış anlaşmasında sınır değişiklikleri ve toprak takaslarının gündeme gelebileceğini dile getiren Trump, "Ukrayna için iyi şeyler, kötü şeyler değil. Ancak bazı bölgeler Rusya'nın elinde. Okyanus kıyısının büyük bölümü onlarda. Gayrimenkulde en değerli alanlar su kenarıdır. Rusya'nın çok değerli bir toprak parçası var. Putin savaş yerine ticarete yönelseydi neler olurdu diye düşündüm. Bilirsiniz, onlar savaşçı bir millet. Yaptıkları şey bu. Çok savaş yapıyorlar" dedi.

Ukrayna'nın savaş öncesi bin mil uzunluğunda kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatan Trump, "Bu bölgelerin bir kısmını geri almak için çalışacağız" dedi.

"Putin ile bir toplantı yapmayı bekliyorum, iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir"

Putin'le yapacağı görüşmede işler yolunda giderse ABD ile Rusya arasında ticaret ilişkilerinde normalleşme olup olmayacağı sorusu üzerine Trump, "Evet, öyle" cevabını verdi. Trump, savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerini olumlu etkileyeceğini ve ticari potansiyeli artıracağını vurgulayarak, "Putin ile görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir. Ben buraya tek bir nedenle geldim, başka birinin başlattığı, hiç olmaması gereken bir savaşı bitirmek için ve eğer bitirebilirsem harika olur. Karmaşık bir savaş, çok fazla kan döküldü" dedi.

"Putin tüm Ukrayna'yı istiyor"

Putin'in hedefleri konusunda net konuşan Trump, "Putin'in tüm Ukrayna'yı istediğine inananlardanım. Kendi başkanlığım döneminde Rusya'nın hiçbir toprak kazanımı olmadı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetiminin Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini engellemeyerek Rusya'ya büyük bir hediye verdiğini belirten Trump, Rusya'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük ekonomik kalkınma projesi olarak nitelendirdiği Nord Stream 2 boru hattı projesine yaptırım uyguladığını hatırlattı.

"Ben olmasam bu sorun son kişi ölene kadar çözülmezdi"

Trump, Putin görüşmesinin ardından Avrupa Birliği ve NATO liderleriyle temasa geçeceğini, ayrıca Zelenskiy'e "saygı gereği" öncelik vereceğini belirterek, "Çok hızlı bir ateşkes görmek istiyorum. Avrupa liderleri de bu savaşın bitmesini istiyor. Bana güveniyorlar. Ben olmasam bu sorun son kişi ölene kadar çözülmezdi" dedi.

Çin ile ticaret ateşkesi sinyali

Çin ile gümrük vergileri sonrası başlayan ve hala devam eden ticaret müzakerelerine değinen Trump, mevcut gümrük vergilerinin uzatılabileceğini belirterek, "Ne olacağını göreceğiz. Oldukça iyi idare ediyorlar. Başkan Xi ile ilişkilerimiz çok iyi" dedi. - WASHINGTON