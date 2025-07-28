Trump Putin ile Görüşmeler Hakkında Açıklamada Bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yaptığı görüşmelerde ateşkes ve barış için samimi çabalar sarf ettiğini ancak sonrasında füzelerin fırlatılmasının bu çabaları undermined ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "(Putin'e) Yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha konuşmayacağım dedim" dedi. - EDİNBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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