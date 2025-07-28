Trump Putin ile Görüşmeler Hakkında Açıklamada Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, "(Putin'e) Yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha konuşmayacağım dedim" dedi. - EDİNBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika