Trump, Putin'i Alaska'da Alkışlayarak Karşıladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde alkışlayarak karşıladı. İki lider, görüşme öncesi birlikte fotoğraf çektirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde alkışlayarak karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Üssü'ne geldi. İki lider uçaklarından eş zamanlı indikten sonra Trump, Putin'i kırmızı halı üzerinde alkışlayarak karşıladı. Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı. - ALASKA

