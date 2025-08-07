Trump, Putin'e Ukrayna anlaşması için süreyi uzattı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna ile olan anlaşması için verdiği süreye dair belirsizlik olduğunu ifade etti ve hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi. - WASHINGTON

