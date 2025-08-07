Trump, Putin'e Ukrayna anlaşması için süreyi uzattı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika