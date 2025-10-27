Trump, Posta ve Erken Oylamayı Yasaklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bundan sonra yapılacak seçimlerde, hileyi önlemek için, 'posta veya erken oylama' yönteminin kullanılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlere karşı olduğunu belirtti. California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin 'sahtekarca' yürütüldüğü iddiasını bir kez daha dile getiren Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet. Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak" ifadelerini kullandı.