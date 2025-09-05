Trump, Pentagon'un Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) adının değiştirilerek Savaş Bakanlığı yapılmasını öngören kararnameyi bugün imzalayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmek istiyor. Trump'ın bakanlığın isim değişikliğini öngören kararnameyi bugün imzalaması bekleniyor. Kararname, yeni ismin ikinci unvan olarak kullanmasını ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de "Savaş Bakanı" olarak anılmasını sağlayacak.

Yürütme organlarının ABD Kongresi'ne ait olduğu ülkede bakanlığın isminin değiştirilmesi için kanun değişikliği gerekiyor.

Pentagon'un isminin değiştirilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'nde, "Savaş Bakanlığı ismi, yalnızca savunma kapasitesi sunan Savunma Bakanlığına kıyasla daha güçlü hazırlık ve kararlılık mesajı veriyor" ifadesi yer aldı. Ayrıca, Savunma Bakanı Hegseth'den bakanlığın isminin kalıcı olarak değiştirilmesine ilişkin yasama ve yürütme adımlarını önermesi ve bu konuda gerekli yasal ve idari adımları atması isteniyor.

Maliyet bilinmiyor

Beyaz Saray tarafından söz konusu değişikliğin maliyetine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD basını yüzlerce kurumun, amblemin, mail adresinin, üniformanın ve diğer unsurların yeniden düzenlenmesini gerektiren değişikliğin Amerikan ekonomisine milyar dolarlara mal olacağını yazdı.

Amerikan silahlı kuvvetlerini denetleyen Pentagon, 1789 yılında kabine düzeyinde kurulan ve 1947'ye kadar varlığını sürdüren Savaş Bakanlığı'nın yerini almıştı. George Washington tarafından kurulan Savaş Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden yapılandırıldı.

Trump daha önce gündeme getirmişti

ABD Başkanı Trump, değişikliği daha önce de defalarca dile getirmiş, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "Kongre'nin gerekirse bu konuda bizimle birlikte hareket edeceğinden eminim. Aslında buna bile gerek olduğunu sanmıyorum. Ama gerekirse, Kongre'nin destek vereceğinden eminim" demişti. - WASHINGTON