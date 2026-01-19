Haberler

Trump'tan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e "Gazze Barış Kurulu" daveti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılmaya davet etti. Mirziyoyev, bu daveti olumlu karşıladı ve barış girişimine katılma niyetini iletti.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılmaya davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında oluşturulacak "Gazze Barış Kurulu" çalışmaları devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Şerzod Asadov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Trump'tan Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesi ve çatışmaları çözümü için başlatılan uluslararası girişime katılma davetiyesi aldığını belirtti. Asadov açıklamasında, "Özbekistan'a Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılma önerildi. Cumhurbaşkanımız ABD'li mevkidaşına bir mektup göndererek, Özbekistan'ın kurucu üye olarak Barış Kurulu'nda yer almaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız mesajında bu girişimin Orta Doğu'da uzun yıllardır devam eden çatışmaların çözümü ve geniş bölgede barış ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

