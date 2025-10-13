Haberler

Trump, Orta Doğu Ziyaretine Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Orta Doğu ziyaretine başladı. Trump'ı taşıyan Air Force One, TSİ 10.00 sıralarında Tel Aviv'deki Ben Gruion Havalimanı'na indi. Mısır'da Şarm El-Şehy'te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Trump'ın damadı Jared Kushner, kızı Ivanka Trump ve yetkililer tarafından karşılandı. Trump, uçaktan inişinin ardından Netanyahu ve Herzog ile uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
