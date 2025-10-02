Haberler

Trump: Orta Doğu Sorunu Çözülmek Üzere

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalarda, 'Sorun çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor' ifadelerini kullandı. Trump, bu durumun muhteşem bir başarı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Yedi savaşı sona erdirdik, şimdi sekizinci olabilir. Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor. Gazze'den daha fazlasına sahip olacağız. Gazze'ye ek olarak barışa, tam bir barışa sahip olacağız. Bu muhteşem bir başarı olacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
