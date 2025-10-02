Trump: Orta Doğu Sorunu Çözülmek Üzere
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Yedi savaşı sona erdirdik, şimdi sekizinci olabilir. Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor. Gazze'den daha fazlasına sahip olacağız. Gazze'ye ek olarak barışa, tam bir barışa sahip olacağız. Bu muhteşem bir başarı olacak" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika