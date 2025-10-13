Haberler

Trump, Orta Doğu'da Barış Mesajı Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiğini belirterek Orta Doğu'da barışın gerçekleşebilir olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan dünyanın en güçlü ve en zengin uluslarının liderleriyle bir araya geleceğim. Hep birlikte barışın sadece hayal ve umuttan ibaret olmadığını, bir gerçeklik olduğunu gösterdik. Artık Orta Doğu sıradışı potansiyelini kucaklayacak" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.