Trump, Orta Doğu'da Barış Mesajı Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiğini belirterek Orta Doğu'da barışın gerçekleşebilir olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan dünyanın en güçlü ve en zengin uluslarının liderleriyle bir araya geleceğim. Hep birlikte barışın sadece hayal ve umuttan ibaret olmadığını, bir gerçeklik olduğunu gösterdik. Artık Orta Doğu sıradışı potansiyelini kucaklayacak" dedi. - KUDÜS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika