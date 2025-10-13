Trump, Orta Doğu'da Barış Mesajı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan dünyanın en güçlü ve en zengin uluslarının liderleriyle bir araya geleceğim. Hep birlikte barışın sadece hayal ve umuttan ibaret olmadığını, bir gerçeklik olduğunu gösterdik. Artık Orta Doğu sıradışı potansiyelini kucaklayacak" dedi. - KUDÜS

